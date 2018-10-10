محاكمة أفريقي بتهمة حيازة 5.6 كغ ماريجوانا

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة شاب أفريقي بتهمة جلب وحيازة 5.6 كيلوغرامات ماريجوانا وألف قرص ترامادول عبر مطار دبي.

وجاء في أمر الإحالة، أن مفتش جمارك اشتبه بحقيبة المتهم لدى وصوله إلى صالة القادمين في مطار دبي، ولما استوقفه وفتشه، عثر على أقراص ترامادول وكمية من الماريجوانا داخل كيس كان يحمله بيده، إضافة إلى كمية أخرى داخل الحقيبة.

وأضاف المفتش، إنه بسؤال المتهم حول المضبوطات وسبب جلبه لها، ادعى بأنها ليست له وإنما لامرأة كانت تسكن معه بمقر سكنه سابقاً في الدولة، وإنه لم يكن يعلم بوجود هذه الممنوعات داخل الكيس.