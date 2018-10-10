آسيويان يُدخلان 2.9 مليون يورو مزورة للدولة

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس آسيويين بتهمة إدخال عملات ورقية مزورة من فئة الـ 500 يورو بمبلغ إجمالي مليونين و 915 ألف يورو عبر مطار دبي.

وحول التفاصيل، أكدت النيابة العامة أن المتهم الأول البالغ من العمر 51 عاما كان على متن طائرة قادمة من إيطاليا، ولدى وصوله إلى صالة القادمين، اشتبه مفتش الجمارك بحقيبته، ولما فتشها عثر على مجموعة كبيرة من الأوراق النقدية من عملة اليورو. وأضافت النيابة إنه بسؤال المتهم عن مصدر هذه الأوراق النقدية، ادعى أنها ليست عائدة له، وإنما للمتهم الثاني الذي سلمه إياها قبل قدومه إلى الدولة.