الجمهور يستنكر تصرفات سائق متهور كاد يصطدم بحافلة مدرسية

المصدر: أبوظبي - البيان

استنكر متابعو مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به سائق إحدى المركبات الخاصة، والذي كاد يتسبب في حادث مروري مروع، بعد انحرافه المفاجئ والخطير، أمام إحدى الحافلات المدرسية، على أحد طرقات أبوظبي، متجاوزًا كل قواعد السير والمرور، ومستهينا بأرواح الأطفال الأبرياء، العائدين إلى ذويهم، في نهاية اليوم الدراسي.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو الذي نشرته شرطة أبوظبي عبر منصاتها الاجتماعية ضمن مبادرة «لكم التعليق» بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة بالإمارة، ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق من خلال نشر فيديوهات واقعية لسلوكيات السائقين، وكشف المخالفات الفادحة لبعض المستهترين والتي تتسبب في حصد أرواح الأبرياء على الطرق.

ورفض المتابعون بشدة تصرف السائق المتهور مطالبين بأقصى عقوبة بحق كل من يعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للخطر، ودعا آخرون إلى سحب رخصة القيادة من السائقين الذين يقودون مركباتهم بطيش ويتسببون في حوادث مرورية مأساوية، مؤكدين دور الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لردع هذه السلوكيات غير المسؤولة.

وأوضح العقيد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة أن الإدارات المختصة بشرطة أبوظبي اتخذت الإجراءات القانونية التي تفرضها لوائح السير والمرور تجاه السائق الذي كاد يتسبب برعونته في تعريض الأطفال لمأساة حقيقية، مضيفا بأن نشر مثل هذه الفيديوهات يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتطوير أساليب التوعية بوضع الصورة المؤلمة الناجمة عن تصرفات بعض السائقين أمام أنظار الجمهور وفتح قنوات النقاش عبر التواصل الاجتماعي لمشاركة المتابعين في وضع الحلول لمثل هذه التصرفات الخطرة.

وأشاد المهيري بالتجاوب الواسع والفوري من الصحف المحلية وحسابات التواصل الاجتماعي التي أبدت كعادتها اهتمامها بنشر الفيديو الذي رصدته عيون الكاميرا في إطار حرص جميع المؤسسات الحكومية والإعلامية وتكاتفها للتصدي للتصرفات المرفوضة، والتي تسيء لكل مبادئ وإرشادات السلامة المرورية التي تسعى إليها القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن خطط مرحلية متواصلة.