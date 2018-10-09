إصابة 6 طالبات في حادث بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أصيبت 6 طالبات جامعيات إصابات بسيطة في حادث مروري وقع مساء أمس في منطقة السودة بالفجيرة، نتيجة انحراف إحدى المركبات واصطدامها بالحافلة التي تقلّ الطالبات.

حيث تم نقل الطالبات للمستشفى لتلقي العلاج المناسب.وتلقت غرفة عمليات شرطة الفجيرة في تمام الساعة السادسة مساءً بلاغاً يفيد بوقوع حادث لإحدى الحافلات الجامعية على طريق السودة بالفجيرة، وعليه هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

حيث تبين إصابة 6 طالبات بإصابات خفيفة، ليتم نقلهن إلى المستشفى. وتم السماح لـ5 طالبات بالخروج بعد الاطمئنان على حالتهن الصحية، ماعدا طالبة واحدة ما زالت تحت الملاحظة.