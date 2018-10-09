جلسة صلح تنتهي بمحاولة قتل

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية شروع بالقتل المتهم فيها 4 أشقاء من جنسية دولة خليجية، أقدموا على الاعتداء على اثنين من الأشخاص من ذات الجنسية أثناء تواجدهم في منزل المجني عليهما، لعقد جلسة صلح على خلفية قضية اعتداء سابقة كان الطرفان قد اتفقا على إنهائها ودياً بالتنازل.

ومثل ثلاثة من المتهمين أمام الهيئة القضائية فيما أحضر الرابع من محبسه، كما شهد الجلسة والد وشقيق المجني عليهما، حيث استمعت المحكمة إلى شهادته في الواقعة بعد أن حلف اليمين، وقال إن الأشقاء الأربعة ومعهم شقيقهم الخامس الذي لم يدرج ضمن المتهمين ووالدتهم وشقيقاتهم حضروا إلى منزله من أجل إجراء صلح بينهم على خلفية ضربهم لابنه في مشاجرة سابقة.

وأنهم وافقوا على الصفح والتنازل كونهم يعرفون بعضهم بعضاً، وتوجد علاقة سابقة بين الطرفين، مضيفا أنه لم يتم التواصل للتفاهم وبعدها حضر المتهم الموقوف على ذمة القضية «ع،ا،م» ومعه شقيقان «ك،و م» واعتدوا على ابني وأخي مستخدمين عصا وسكيناً، وبعدها شاهد الدماء تنزف منهما بغزارة، موضحا أنه لم يعرف من الذي اعتدى عليهما من الأشقاء ، لأن ظروف الاعتداء حال دون ذلك. وأجلت المحكمة القضية إلى24 من الجاري.