موظف حكومي يختلس 4.5 ملايين درهم

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة امام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن جريمة استغلال ضابط إداري آسيوي في إحدى الجهات الحكومية مهامه الوظيفية، واختلاس نحو 4.5 ملايين درهم من حسابات تأمينات المتعاملين مع الجهة عينها، بالاشتراك مع 7 آسيويين 6 منهم هاربون.

وبينت النيابة ان الموظف المذكور الذي يعمل في مركز اسعاد المتعاملين التابع للجهة الحكومية، مسؤول عن استلام وتنفيذ طلبات استرجاع مبالغ التأمين المودعة من قبلهم في حسابات الخدمات التي يحصلون عليها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الموظف استغل عمله وسلم باقي المتورطين في القضية بيانات 4715 معاملة تخص عشرات الجهات والافراد، ومقدار حجم المبالغ المودعة لدى الجهة من قبلها كتأمين لتلك الخدمات وكذلك بيانات ونسخ من المستندات الخاصة بتلك المعاملات والتي من ضمنها نماذج الخطابات المقدمة من تلك الجهات والتي تحتوي على ختمها وتوقيع المسؤولين فيها وصور الجوازات أو بطاقات الهوية المقدمة من قبلهم لاستخدامها في طباعة التوكيلات المزورة وإبلاغه بالعبارات الواجب كتابتها فيها لرد مبالغ التأمينات من اجل تزويرها وإعادة تقديمها للجهة عينها والحصول على المبالغ المالية المرتبطة بقيمة التأمينات المالية.

وأوضحت النيابة في امر الإحالة ان الجريمة المذكورة بدأت فصولها في مايو 2014، وتم اكتشافها في مارس الماضي، قبل احالتها الى الجهات المختصة للتحقيق فيها وتحويلها الى القضاء للفصل فيها.