موظف يستولي على راتب "إعانة شهرية" لشخص متوفٍ طيلة 7 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

استولى موظف حكومي (خليجي) على راتب شهري "إعانة مالية" باسم شخص متوفٍ طيلة 7 سنوات، في قضية فساد (استيلاء على المال العام) توصلت إليها شرطة أبوظبي وأحبطتها، وتضمنّت محرزاتها أدوات سحر، وطلاسم شعوذة، وطيور هدهد نافقة.

وكشف العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، عن تورّط آخرين في القضية، تم ضبطهم جميعاً، من بينهم موظف حكومي (خليجي ) والبقية من الجنسية الآسيوية، بحسب ما ذكرت شرطة أبوظبي على حسابها في "انستغرام".

وأرجع العقيد مطر المهيري تفاصيل الواقعة إلى خيوط أولى تشكّلت بعد البحث والتحرّي والتأكّد من ملابساتها وحيثياتها، إثر ورود معلومات من جهة اتحادية بفرعها في منطقة العين عن وجود شبهة فساد مالي وإداري تتمثل في صرف رواتب شهرية كإعانة مالية باسم شخص تبيّن أنه متوفي منذ العام 2011.

وأفاد مطر المهيري بأن التحقيقات أظهرت أن الموظف لم يقم بإغلاق ملف المستفيد، مع علمه بوفاته ووجوب إيقاف استحقاق هذه الإعانة الشهرية، بل عمد إلى كتمان الأمر، واستبدل صورة جواز سفره، بصورة جواز سفر شخص آخر يشابهه بمقاطع من اسمه؛ كي يتمكن من الاستحواذ والانتفاع من المال العام بالغش والتدليس.

وأضاف مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة أنه أثناء استجواب الموظف، أظهرت محتويات الحقيبة التي كانت بحوزته، وجود 3 طيور نافقة من فصيلة الهدهد، وطلاسم وأحراز تستخدم عادةً في أعمال السحر والشعوذة، وبطاقات بنكية تعود لمستفيدين آخرين من الجهة الحكومية ذاتها، وعند الانتقال إلى منزله استكمالاً للتفتيش تم العثور على بطاقات مصرفية مماثلة، وطلاسم وحروز وصدف وخُصلات شعر، وكُتب تستخدم في عمليات السحر والشعوذة، وغيرها من الوثائق الرسمية التي جرى تحريزها.

وذكر المهيري أن المشتبه بها الثانية كانت متواطئة مع الموظف الحكومي في مؤامرته، حيث أُسندت إليها أمور قانونية مخالفة، مع درايتها بأنها شريك ومساند في ارتكاب هذه الجريمة، فيما انحصر الاشتباه بالعاملتين المنزليتين، قيامهما مراراً وتكراراً بسحب رواتب الإعانة الشهرية للمتوفي من أجهزة الصراف البنكي، وذلك بإيعاز من كفيلهما.

وأوضح المهيري أنه تم إحالة العاملتين المنزليتين وملف واقعة الفساد، ومحرّزات الجريمة إلى النيابة العامة في منطقة العين لاستكمال بقية التحقيقات بملابساتها.