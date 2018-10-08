«استئناف أبوظبي» تؤجّل قضية «قاتل زوجته الثانية» إلى 29 الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أجّلت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس ، قضية اتهام خليجي وزوجته الأولى بالقتل العمد للزوجة الثانية، لحضور محامي المتهم لتقديم مرافعته، إلى جلسة يوم 29 أكتوبر الجاري. وكانت النيابة العامة قد أحالت الزوج وزوجته الأولى إلى القضاء، بعد ورود بلاغ إلى إحدى الجهات الأمنية يفيد بوجود امرأة برفقة أطفالها محتجزة في أحد المنازل في حالة صحية سيئة، تعاني من الهزال الشديد ويمارس عليها شتى أنواع التعذيب والحرمان من الطعام، وعليه قامت الجهات الأمنية المختصة بالتوجه إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة المجني عليها. وكانت محكمة جنايات أبوظبي أصدرت حكماً بإدانة الخليجي وزوجته الأولى المتهميّن بالقتل العمد ضد الزوجة الثانية، بالسجن المؤبد لكليهما، وتسديد الدية الشرعية 200 ألف درهم لورثة المجني عليها بالتضامن.