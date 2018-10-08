ضبط خليجي يتعاطى مخدر الكريستال داخل مركبته

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

يواجه شخص من جنسية خليجية، قضية تعاطي وحيازة مادة الكريستال المخدرة، حيث تمت مداهمته من قبل رجال الأمن وهو داخل مركبته يتعاطى «الكريستال»، وضبط كمية من هذه المادة في الحقيبة الخاصة به، حيث واجهته محكمة جنح الشارقة بالتهمة المسندة إليه.

واستمع القاضي إلى أقوال شاهد الإثبات، الذي قال إنه كان في إحدى دوريات الشرطة مع زميله أثناء مناوبة مسائية، شاهدا مركبة متوقفة بصورة مثيرة للريبة في أحد مواقف الأندية الرياضية بالشارقة، وهي في حالة تشغيل، وباقترابهما منها، تبين أن بداخلها رجل خليجي، كان يتعاطى مادة «الكريستال» المخدرة، مشيراً إلى أنه بمداهمتهما لمركبته، تم ضبط كمية بسيطة من المادة ذاتها في حقيبة كان يضعها على كرسي قائد المركبة.

وبمواجهة المحكمة للمتهم الماثل أمامها حول التهمة المنسوبة إليه، وأقوال الشاهد، نفاها، وأكد أنها غير صحيحة، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري.