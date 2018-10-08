15 عاماً سجناً للصحافي قاتل زوجته

المصدر: دبي - رامي عايش

غلظت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، عقوبة سجن الصحافي في إحدى الصحف المحلية الإنجليزية «قاتل زوجته»، ورفعتها من 10 سنوات إلى 15 عاماً. وأدين الجاني البالغ من العمر 61 عاماً، بتهمة القتل العمد لزوجته، مع سبق الإصرار، في يوليو الماضي، باستخدام مطرقة ضربها بها على جبهتها، بعد خلاف عائلي بينهما.

وأظهرت التحقيقات أن شرطة دبي تلقت بلاغاً من الإسعاف الموحد مساء يوم الرابع من يوليو الماضي، بشأن وجود حالة مرضية بليغة في فيلا في منطقة أم سقيم الأولى، وبانتقال طاقم المسعفين إلى هناك، اتضح أنها جريمة قتل، حيث شوهدت جثة المجني عليها، وهي في عقدها السادس من العمر، تسبح في بركة من الدماء. وخلال أولى جلسات المحاكمة أصدرت المحكمة في 24 مارس الماضي، حكماً بسجنه 10 سنوات.