شرطة عجمان ترد طفلاً من أصحاب الهمم إلى ذويه

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من الوصول إلى ذوي طفل من أصحاب الهمم كان متواجداً بمفرده في أحد المحلات التجارية بعجمان.

وحول تفاصيل الواقعة أوضح المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل أنه ورد اتصال هاتفي من أحد العاملين بسوبرماركت الواحة بمنطقة النعيمية بإمارة عجمان يفيد بوجود طفل (من أصحاب الهمم) متواجد لديهم بمفرده ولا يوجد أحد برفقته، وعليه توجه أفراد من دورية مركز شرطة النعيمية الشامل إلى موقع البلاغ.

فحاولوا التحدث معه للوصول إلى معلومات قد تفيدهم في التعرف على ذويه، لكن دون جدوى حيث تبين أنه يعاني من إعاقة ذهنية وليس باستطاعته الكلام فقام أفراد الشرطة بإحضاره إلى المركز بعد أن تم أخذه بجولة في الدورية للاستدلال على منزله لكن دون جدوى، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإبلاغ إدارة العمليات بالقيادة، والتحفظ على الطفل وتقديم الرعاية له لحين التوصل إلى ذويه.