تغليظ عقوبة الصحافي "قاتل زوجته" إلى السجن 15 عاماً

المصدر: دبي - رامي عايش

غلظت محكمة الاستئناف في دبي صباح اليوم عقوبة سجن الصحافي في إحدى الصحف المحلية الإنجليزية "قاتل زوجته " ورفعتها من 10 سنوات إلى 15 عاما.

وأدين الجاني البالغ من العمر 61 عاماً، بتهمة القتل العمد لزوجته، مع سبق الإصرار، في شهر يوليو الماضي، باستخدام مطرقة ضربها بها على جبهتها، بينما كانت تستعد للنوم، بعد خلاف عائلي بينهما.

واظهرت التحقيقات أن شرطة دبي تلقت بلاغا من الإسعاف الموحد مساء يوم الرابع من يوليو الماضي، بشأن وجود حالة مرضية بليغة في فيلا في منطقة أم سقيم الأولى، وبانتقال طاقم المسعفين إلى هناك، اتضح أنها جريمة قتل، حيث شوهدت جثة المجني عليها، وهي عقدها السادس من العمر تسبح في بركة من الدماء.

وخلال أولى جلسات المحاكمة أنكر المدان أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات قتل زوجته عمداً، وقال وقتها: "أنا غير مذنب"، إلا أن المحكمة عينها أصدرت في 24 مارس الماضي، حكماً بسجن كبير محرري إحدى الصحف المحلية الناطقة بالإنجليزية مدة 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة الحكم، لإدانته بقتل زوجته بمطرقة، إثر خلاف بينهما.