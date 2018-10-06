يقتل زميله بسبب خلاف على شاحن بطارية هاتف

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أسفر خلاف بين آسيويين في حالة سكر عن مقتل أحدهما، بعد مشاجرة نشبت بينهما على أحقية استعمال شاحن كهربائي لشحن بطاريات الهاتف المتحرك.

تعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي إلى إقامة شخصين آسيويين مأدبة عشاء تناولا خلالها كمية كبيرة من المشروبات الكحولية إلى أن أصبحا في حالة سكر، حينها قرر المجني عليه تشغيل بعض الأغاني عبر هاتفة ونتيجة لانخفاض مستوى طاقة بطارية هاتفه المتحرك، توجه إلى موقع سرير زميله في السكن، ليفصل هاتف الأخير من الشاحن، ويأخذه إلى موقع سريره، وليشرع في شحن هاتفة المتحرك.

في ذلك الوقت كان زميله في الغرفة قد توجه إلى الحمام قبل أن ينام، غير أنه ما إن دنا من سريره حتى أبدى رفضه لقيام المجني عليه، بأخذ شاحن هاتفة المتحرك، لينشب خلاف بين زميلي السكن ويتطور إلى تشابك بالأيدي، إلى أن أخذ المتهم سكين طبخ كانت موجوده بالغرفة، ووجه بها طعنتين إلى جسد المجني عليه مسبباً له جرحاً غائراً

أطلق معه المجني عليه صرخة مدوية جلبت معها باقي زملائهم القاطنين في الغرف المجاورة.

وقف جيرانهم مندهشين لحال المجني عليه وهو يسبح في بركة من الدماء، ليقوموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى موقع البلاغ، وتولت اجراءات التحقيق في الواقعة وأحالت المتهم إلى القضاء بتهمة القتل.

وخلال نظر القضية أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحاً بانه كان في حالة عدم إدراك، نتيجة تناوله للمشروبات الكحولية، مطالباً بمنحه فرصة للتواصل مع أولياء الدم في محاولة منه للحصول منهم على عفو مقابل حصولهم على الدية الشرعية.