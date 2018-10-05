إنقاذ عاملين علقا بالطابق 21 في بناية بأبوظبي

انقذت فرق التدخل السريع، في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، عاملين آسيويين علقت بهما سقالة في الطابق الـ "21" بإحدى البنايات في أبوظبي أثناء قيامهما بتنظيف واجهات البناية الزجاجية.

وكانت المديرية تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات يفيد باحتجاز عاملين داخل سقالة (رافعة) في الطابق الـ 21 بإحدى البنايات في منطقة الوحدة بأبوظبي.

وتحرك مركز التدخل السريع بأبوظبي (الفلاح)، مصحوباً بالإسعاف إلى الموقع، وتبين أن خللاً فنياً أصاب السقالة أدى إلى تعطلها والعاملين عالقين بها، وعملت الفرق على انقاذ العاملين، وتقديم الرعاية الطبية لهما وهما بصحة جيدة وجرى إخلاء المنطقة المجاورة، لتأمين سلامة العاملين والآخرين.

وطالب المقدم ابراهيم علي جلال البلوشي مدير إدارة التدخل السريع شركات الصيانة والمقاولات العامة بضرورة إجراء صيانة دورية للسقالات، والتأكد من توفر شروط السلامة، مشدداً على أهمية تدريب العاملين وتوفير أجهزة السلامة لتلافي التعرض للخطر في حال وقوع حوادث مماثلة.

وأوضح أن فرقة التدخل السريع لجأت إلى كسر الزجاج الأمامي لواجهة المبنى، وعدم استخدام الطريقة اليدوية في عملية إنزال السقالة، حفاظاً على سلامة العمال، وإنقاذهم.