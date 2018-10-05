وفاة آسيوي بحادث مروري في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

توفي شخص آسيوي، أمس، إثر اصطدام مركبة نقل خفيفة من جهة الخلف بشاحنة ثقيلة على شارع الإمارات بأم القيوين.

وقال مصدر في إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة من ظهر أمس، يفيد بوجود شخص محصور في مركبة نقل خفيفة، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة، وأنه فور تلقي البلاغ، تم إرسال سيارات وآليات الدفاع المدني والإسعاف الوطني وسيارات الشرطة إلى موقع الحادث.

وتبين وجود شخص مصاب داخل المركبة الخفيفة، وتم على الفور استخدام أدوات ومعدات الإنقاذ لإخراجه من المركبة. وأضاف ذات المصدر، إن الحادث أسفر عن وفاة الشخص الآسيوي في مكان الحادث، متأثراً بإصاباته البليغة جراء الحادث.