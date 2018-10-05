«مدني الفجيرة» يسيطر على حريق في بناية سكنية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أخلت إدارة الدفاع المدني في إمارة الفجيرة مساء أول أمس، بناية سكنية في منطقة مربح، إثر احتراق مخلفات في سلالم الطابق الثالث، حيث نجحت فرق الإطفاء في إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون أن يسفر الحادث عن أية إصابات خطيرة، عدا حالة استنشاق للدخان استدعت نقلها لمستشفى خورفكان لتلقي العلاج اللازم.

وأشار العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة، إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في المساء يفيد بحدوث حريق في بناية سكنية بمنطقة مربح الواقعة شمالي الإمارة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وباشرت عملية الإخلاء وإخماد النيران وتبريد المكان للتأكد من عدم اشتعاله مرة أخرى، وتم معاينة الموقع ورفع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران.