مدني الفجيرة يسيطر على حريق بناية في مربح ولا إصابات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أخلت إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، مقيمين في إحدى البنايات السكنية في منطقة مربح، نتيجة احتراق مخلفات في سلالم الطابق الثالث، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون أن يسفر عن إصابات بشرية، عدا حالة استدعت نقلها لمستشفى خورفكان نتيجة استنشاق الدخان.



وذكر العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء أمس يفيد بحدوث حريق في بناية سكنية بمنطقة مربح شمال الفجيرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وباشرت عملية الإخلاء وإخماد النيران وتبريد المكان، ونقل المصاب لأقرب مركز صحي، ومن ثم تم تسليمه للجهات المختصة بالإمارة لاستكمال بقية الإجراءات.