سرقة 4 أطنان أسلاك كهربائية بـ262 ألفاً من موقع إنشاءات

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، سائقاً آسيوياً، بتهمة سرقة نحو 4 أطنان من الأسلاك الكهربائية من موقع عمل في منطقة القصيص، بقيمة قدِّرت بنحو 262 ألف درهم.

وذكرت النيابة أن المتهم نفذ جريمته بالاشتراك مع متهمين آخرين، اقتحموا موقع العمل المذكور بعد منتصف الليل، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، واحتجزوا حارسيه داخل إحدى الغرف، وقيدوا أيديهما وأرجلهما بالحبال، وغطوا أعينهما قبل الاعتداء عليهما بالضرب لشل حركتهما، من أجل تنفيذ مخططهم الإجرامي بالوصول إلى لفات الأسلاك المستهدفة، وسرقتها من المكان باستخدام 3 سيارات نقل صغيرة.

تحقيق

وأضافت في ملف التحقيق، أن المتهمين هددوا الحارسين بإيذائهما إذا حاولا تخليص نفسيهما، وسرقوا شريحتي هاتفيهما، لضمان عدم اتصالهما بالشرطة بعد فرارهم من مسرح الجريمة، الذي دام بقاؤهم فيه نحو ساعة، موضحة أنهم توجهوا بالمسروقات إلى إمارة مجاورة لبيعها.

تحرٍ

وذكرت الشرطة أنه بالبحث والتحري عن المتهمين في الواقعة، تم التوصل إلى أن عددهم يصل إلى 11 شخصاً، وأن أحدهم أقرّ لدى إلقاء القبض عليه بأنه هو من خطط للجريمة، وأنه يعمل في بيع وشراء الخردة، وبحكم عمله، سبق أن حضر إلى موقع العمل الوارد في الدعوى، بحجة شراء خردة منه، قبل أن يأخذ قراره بسرقته بالاشتراك مع بقية الجناة، الذين اجتمعوا سوياً في إمارة مجاورة، واتفقوا على ارتكاب الجريمة بعد توزيع الأدوار في ما بينهم، وهو ما كان بالفعل، حيث حضروا بعد انتصاف ليل الواقعة، ومعهم 3 سيارات نقل خفيفة، استخدموها في تحميل المسروقات.