إدانة عربي تعدى على خصوصية ممثلة إماراتية مشهورة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أدانت محكمة استئناف أبوظبي شاباً من جنسية عربية، متهماً بالتعدي على خصوصية ممثلة إماراتية مشهورة، بأن قام بنقل صورها الفوتوغرافية، ووضعها في مقطع فيديو يقوم بالتشهير بالشاكية عبر برنامج "اليوتيوب"، الأمر الذي عرضها للسب والقذف من قبل أشخاص آخرين.

وأصدرت عليه حكماً بالحبس لمدة 3 أشهر مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم وإلزامة بالرسوم القضائية، كما أمرت بإحالة مطالبات التعويض التي تطالب بها الممثلة إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الممثلة بواسطة محاميها علي المنصوري، بدعوي قضائية تتهم فيها الشاب العربي بارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات، ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة، حيث أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، دافعاً في الوقت نفسه بعدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى وانتفاء الركن المادي للجريمة، مضيفاً بأنه قام فقط بنقل مقطع فيديو متداول من قبل آخرين وأنه قام بنسخ جزء من ذلك المقطع وإرساله كرسالة خاصة إلى المجني عليها.