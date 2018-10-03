زائرة تتحزم بـ10,200 قرص مخدر "لعلاج ابنها"

المصدر: دبي-رامي عايش

قالت النيابة العامة في دبي إن زائرة آسيوية في الأربعينيات من عمرها حضرت إلى الدولة متحزمة بنحو عشرة الآف و200 حبة مؤثر عقلي لتسليمها إلى شخص مقيم في الدولة مقابل مبلغ من المال "كانت بحاجة إليه لعلاج ابنها"، قبل أن يتم ضبطها في مطار دبي من قبل إحدى مفتشات الجمارك التي اشتبهت بها أثناء وصولها صالة القادمين.

وبحسب التفاصيل الواردة في أمر الإحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، فإن مفتشة جمارك اشتبهت بالمتهمة، ففتشت امتعهتها، إلا انها لم تعثر على أي ممنوعات بحوزتها، " وقبل عرضها على جهاز كشف الأحشاء، اعترفت بأنها تحوز على كمية من الأقراص تخفيها حول جسمها، وأخرجتها من مخبأها.

وأقرت المتهمة لدى اكتشاف أمرها، بانها جلبت الممنوعات لتسليمها إلى شخص مقيم في الدولة مقابل مبلغ مالي احتاجت إليه لعلاج ابنها المريض.