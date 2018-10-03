حبس آسيوي يهدد ضحاياه بانتحال صفة رجل أمن

المصدر: ■ الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة جنح الشارقة بحبس شخص من جنسية دولة آسيوية يبلغ من العمر 37 عاماً، وتغريمه مبلغاً قدره 151 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة محكوميته، وذلك عقب ثبوت إدانته بخمس تهم مختلفة هي «انتحال صفة رجل أمن، الاعتداء، التهديد، واتهامه بجريمة تقنية معلومات، وعدم قبوله عملة صحيحة بالقيمة المحددة لها قانوناً.

وأمر القاضي حسين العسوفي بحبس المدان سنة واحدة عن تهمة انتحال صفة رجل أمن وتهديد مجموعة من الأشخاص، وبالحبس ثلاثة أشهر عن تهمة الاعتداء البسيط، ومعاقبته بالحبس ستة أشهر وغرامة قدرها مئة وخمسون ألف درهم عن تهمة جرائم تقنية المعلومات، كما قضى بالحبس شهراً واحداً وغرامة ألف درهم عن تهمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة قانوناً والإبعاد عن الدولة.

شكوى

وكان المجني عليه قد تقدم بشكوى تفيد بتعرضه للاعتداء من قبل شخص يرتدي بدلة عسكرية وسرقة مبلغ 12 ألف درهم منه، وعليه تم استدعاء المتهم والتحقيق معه.

حيث اعترف بما نسب إليه وبتفتيش مركبته ومقر سكنه تم ضبط شعار لزي عسكري «شارة شرطة الشارقة» وعدد 82 ورقة فئة المئة دولار وحقيبة سوداء فيها 7 رزم أوراق سوداء يشتبه استعمالها في تزوير عملات ورقية، وتم العثور على هاتف شخصي للمدان ورصد 4 صور له وهو يرتدي الزي العسكري.