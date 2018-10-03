إصابتان في حادث مروري بأبوظبي

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

تعرض شخصان لإصابات بليغة ومتوسطة، في حادث تصادم بين مركبتين على شارع أبوظبي العين قبل جسر النهضة باتجاه الداخل، وتم نقلهما إلى مستشفى المفرق لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد المقدم دكتور مسلم محمد الجنيبي رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى الانحراف المفاجئ وصدم من الخلف، مما ادى الى صدم الحواجز والاستقرار خارج الشارع في الجزيرة الوسطية.

ودعا قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعات المقررة وتجنب الانحراف المفاجئ، وعدم الانشغال أثناء القيادة تجنباً لمفاجأة الطريق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً، بوقوع الحادث صباح أمس وقامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين الموقع، وتخطيط الحادث.