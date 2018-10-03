جمرك مطار أبوظبي يحبط تهريب 6.7 كلغ مواد مخدرة

المصدر: أبوظبي - البيان

تمكن مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عبر مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي، وبالتنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين جمارك أبوظبي ومديرية مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة تزن 6714 غراماً، حاول مسافر قادماً من إحدى الدول الآسيوية تهريبها بطريقة احترافية.

وفي تفاصيل الواقعة، ومن خلال التفتيش والمراقبة والمتابعة الدقيقة في صالة القادمين في مطار أبوظبي الدولي، عثر مفتشو مركز جمرك مطار أبوظبي على أكياس مغلفة بطريقة احترافية مع أحد القادمين إلى الدولة.

ومن خلال التفتيش وفتح الأكياس تبين أنها تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة، وبناء عليه تم تحريز المادة المخدرة، وعمل محضر ضبطية بالمسافر والمواد المخدرة، وتحويله والمواد المضبوطة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية، بالحس الأمني العالي والخبرة التي يمتاز بها مفتشو الجمارك، ودورهم الحيوي في حماية حدود الدولة من جميع محاولات التهريب التي تمس بأمن الوطن وأمان المواطن.