إخماد حريق بـ 23 كرفان في مربح بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني الفجيرة، من إخماد حريق نشب في سكن عمال "كارافان" عدد 23 بمنطقة مربح بإمارة الفجيرة، ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

تفصيلا، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغاً صباح أمس يفيد بنشوب حريق في مجموعة كرفانات عدد 23 من أصل 120 كرفان، وعلى ضوء البلاغ انتقلت مركبات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وباشرت بمكافحة الحريق وإخماده والسيطرة عليه قبل وصوله إلى باقي المجموعة، وإخلاء 225 عامل.

وأشار العميد علي عبيد الطنيجي مدير الإدارة إلى أنه بعد الانتهاء من مهمة الإطفاء، تأكدت الفرق من سلامة المكان، وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات، مشيراً إلى أن الحريق أسفر عنه احتراق الكرافانات ومحتوياتها بالكامل.

وناشد كافة الشركات والمنشآت بضرورة اتباع وسائل السلامة والوقاية حفاظا على الأرواح والممتلكات.