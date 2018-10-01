محاكمة آسيوي سرق 30 جهاز حاسوب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية آسيوي تتهمه النيابة العامة، بالاشتراك مع اشخاص آخرين في ارتكاب جريمة سرقة 30 جهاز حاسوب آلي من أحد المحلات الخاصة ببيع الحواسب المحمولة والهواتف المتحركة، للحكم في 17 من أكتوبر المقبل.

‏وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بتعرض محل لبيع الاجهزة الالكترونية لعملية سرقة، لتتوجه فرق البحث والتحري إلى موقع البلاغ وتشرع في إجراءات التحقيق في الواقعة، والتي تبين من خلالها ضلوع عصابة مكونة من 4 أشخاص «3 منهم محكوم عليهم سابقا»، في ارتكاب الجريمة.

كما كشفت التحقيقات بان المتهمين كانوا يعتزمون بيع جميع الاجهزة المتحصلة من جريمة السرقة على اشخاص آخرين بهدف التكسب من أرباحها، ليتم بعد ذلك ضبط المتهم الرئيسي واحالته إلى المحكمة المختصة.