إعلان خدمة توصيل يقود عربياً إلى المحكمة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

لم يتوقع رجل عربي الجنسية يبلغ من العمر 43 عاماً أن إعلاناً تجارياً عن خدمات توصيل سيجعله طرفاً في أربع قضايا سرقة استهدفت بقالات في الشارقة، إضافة إلى أحد مكاتب السفريات، حيث مثّل أمام الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة هو واثنان آخران.

المتهم العربي قال: إنه لا يعلم عن السرقات شيئاً، وأن ما حدث له كان سوء طالع؛ إذ اعتاد العمل على توصيل الزبائن بمركبته، وقام بنشر أكثر من ستة إعلانات توصيل في مواقع للتواصل الاجتماعي، وكان المتهمان الاثنان الماثلان من ضمن عشرات الزبائن الذين أوصلهم، وعقب ذلك تم القبض عليه الساعة الثالثة عصراً، وعاود تأكيده أنه ليس مذنباً وليس شريكاً في السرقات، بل لا يعرف المتهمين الماثلين أصلاً ولا تربطه بهما أي علاقة سوى أنه أوصلهما إلى وجهتهما وتقاضى مبلغاً مالياً نظير خدمة التوصيل تلك.

المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الواقعة الذين قالوا، إنه تم الاستدلال على المتهمين الماثلين من خلال الكاميرات الموجودة في عدد من البقالات المُستهدفة، علاوة على التعرف إليهما من قبل عاملين في البقالات، وقال الشاهد الأول إنه شارك في عملية ضبط المتهمين، اللذين أرشدوهما إلى أماكن البقالات التي قاما بسرقتها، أما الشاهد الثاني فقال إنه تمكّن من ضبط متهم أثناء تواجده في أحد الفنادق، واعترف له بالسرقات، ونتيجة فحص المختبر الجنائي للبصمات المرفوعة من المواقع تطابقت مع بصمات المتهمين.