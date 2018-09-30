السيطرة على حريق في بناية سكنية بعجمان

المصدر: عجمان ــ أسامة أحمد

شب حريق ظهر أمس، في بناية سكنية مكونة من عشرة طوابق، في منطقة ليوراة 2 في وسط عجمان، وهرعت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، إلى موقع الحادثة، وتم تطويق الحريق وإطفاء النيران، على الرغم من سرعة الرياح التي ساعدت في اشتعال ألسنة اللهب، كما تم إخلاء سكان البناية لتفادي وقوع إصابات، بسبب كثافة الدخان الذي أسفر جراء حريق الألواح المعدنية الخارجية المحاذية للشرفات خلف البناية، والتهم الحريق غالبية الشرفات العلوية، وتأثرت العديد من الشقق السكنية.



وقال المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان لـ ( البيان ): إنه تم إخلاء السكان وتطويق النيران، وشاركت 4 مراكز في عملية الإطفاء ومحاصرة النيران، مؤكداً وصول فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع البناية خلال 6 دقائق، ما أسهم في مكافحة النيران، وعدم امتداد السنة اللهب إلى البنايات المجاورة، كما لم تقع إصابات جراء الحريق بين سكان البناية.



وأهاب بالسكان في الأبراج السكنية، أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة في البنايات السكنية، للحيلولة من وقوع الحوادث الخطرة، بهدف تحقيق السلامة للجميع، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عملية الإطفاء والتبريد، وسوف يسمح للسكان في الشقق غير المتأثرة بالحريق، الصعود إلى مساكنهم، وذلك بعد التأكد من خلو البناية من آثار الدخان، من أجل سلامة السكان، كما أشار إلى أن العديد من الغرف المطلة على شرفات البناية العلوية، تأثرت بالحريق.