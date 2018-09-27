أرقام مميزة تقود عربياً إلى المحكمة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تسببت هواية شاب عربي بالمتاجرة في الأرقام المتميزة، إلى زجّه في قضية، حيث واجهته محكمة جنايات الشارقة في جلستها التي عقدت صباح أمس، بتهمة الاستيلاء على أرقام هواتف متميزة عن طريق الحيلة، مستغلاً عمله في مؤسسة للاتصالات، كمهندس للشبكات في بعجمان.

واستمعت الهيئة القضائية لأقوال اثنين من شهود الإثبات، حيث أكد الأول، بعد أن حلف اليمين، أنه يشغل منصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية في اتصالات، وأن المتهم الماثل يعمل لديهم، ووردت له مذكرة داخلية متضمنة اعترافاً شخصياً من المتهم، بأنه يعمد إلى أخذ أرقام هواتف متميزة، سواء كانت جديدة معروضة للبيع أو مقطوعة مؤقتاً عن الخدمة.

وقال إن المتهم استغل وظيفته وتجاوزها، حيث عمل على دخول نظام خاص بقسم المبيعات، ليس من صلاحياته الولوج عليه، مستخدماً كلمة سر واسم مستخدم يعود لموظف آخر ترك العمل منذ فترة، واختار ثلاثة أرقام مميزة، بغرض بيعها، مستغلاً علاقته وصداقاته مع موظفين في قسم المبيعات، موضحاً أنه تمكّن خلال عشرة أشهر، من تسجيل ثلاثة أرقام باسمه.

بدوره، ذكر الشاهد الثاني، أنه تم رصد رقم هاتف باسم المتهم، الذي يعمل بالمؤسسة، وهو أمر مخالف للأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى أنه كان أحد أعضاء لجنة تحقيق داخلي، مع الموظف الذي اعترف بتحويل الأرقام محل الواقعة باسمه.

وحُجزت القضية لـ 10 من الشهر المقبل.