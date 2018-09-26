تغريم ممثلة عربية 100 ألف درهم لإدانتها بانتهاك الخصوصية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قضت محكمة نقض أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، بمبني دائرة القضاء أبوظبي، بتغريم ممثلة عربية مبلغ 100 ألف درهم، عن تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص، بأن قامت بالتقاط فيديو يظهر خلاله الشخص، ونشره على برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات"، حيث شاهد المقطع المرئي مليون و200 ألف شخص عبر "يوتيوب".

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم الممثلة، مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وألزمتها بالرسوم، فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف، والتي أيدت بدورها حكم محكمة أول درجة.