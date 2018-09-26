أدَّب المجني عليه.. بسرقته

المصدر: ■ الشارقة - نورا الأمير

عمد شاب عربي الجنسية الى سرقة 3900 درهم وهاتف لصاحب مخيطة بعد أن أقدم على اتلاف باب المحل مبررا الدافع وراء فعلته ليس الحاجة المالية، وإنما بغرض تأديب المجني عليه الذي تطاول عليه في وقت سابق حيث أعاد المسروقات في اليوم الثاني.

ووجهت الهيئة القضائية للمتهم الذي مثل أمامها تهمة السرقة والإتلاف وهو تحت المؤثرات العقلية فأنكر تهمة السرقة، وقال إنه من أصحاب السوابق وعليه قضايا عدة، لكنه في هذا الواقعة لم يقم بسرقة صاحب المحل بل فعل ذلك انتقاما منه ومحاولة لتأديبه بسبب خلاف سابق بينهما، مشيراً إلى أنه كان تحت تأثير المخدرات، وعندما أفاق عاد إلى المحل وأرجع للمجني عليه المبلغ المالي والهاتف، حيث ألقت الشرطة القبض عليه بعدها. و تم حجز القضية في 30 الجاري.