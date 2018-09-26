شرطة دبي تعيد سواراً ذهبياً ضائعاً لعائلة آسيوية

المصدر: دبي - البيان

سلّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عائلة آسيوية سواراً ذهبياً أضاعته خلال رحلة سياحية، وذلك قبل مغادرتها الدولة وصعودها الطائرة بساعات، حيث كانت العائلة قد قدمت «بلاغا معتقدة فيه أن السوار سُرق منها».

وأكد المقدم الدكتور مبارك بنواس، مدير إدارة الشرطة السياحية، حرص القيادة العامة لشرطة على إسعاد سياح مدينة دبي، وأن يخوضوا تجربة سياحية آمنة لا تُنسى من ذاكرتهم، وذلك عملاً بتوجيهات اللواء عبد الله المري القائد العام لشرطة دبي.

وقال: تلقت إدارة الشرطة السياحية بلاغاً من العائلة يفيد بتعرضها لسرقة سوار ذهبي خلال قيامها بعدة رحلات سياحية في الإمارة، وعليه تم تشكيل فريق عمل من شرطة دبي، عبر التقصي والبحث تكللت جهودهم بالعثور على السوار في مركبة سفاري.

وأكد بنواس أن شرطة دبي فاجأت العائلة التي كانت تتناول طعام الغداء في أحد مطاعم دبي قبل توجهها إلى مطار دبي الدولي للمغادرة، وتوجه الضابط إليها وسلمها السوار.