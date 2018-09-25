خادمة تسحر كفيلها في كوب شاي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

استنجد رب أسرة خليجية بالشرطة بعد تناوله لمشروب ساخن (شاي) احتوى على مادة كريهة الرائحة والطعم، تم صناعتها بأوراق تحتوي على كتابات ورموز غريبة تكشف أن الخادمة التي تعمل لدية في منزل الأسرة تمارس أعمال السحر والشعوذة على العائلة.

وعلى الفور حضر أفراد الشرطة إلى منزل الرجل، حيث تبين لهم من خلال عملية التفتيش لأمتعة الخادمة وجود طلاسم وتمائم سحرية ومجموعة من المواد التي تستخدم في اعمال السحر والشعوذة، ليتم إلقاء القبض عليها واحالتها إلى المحكمة.

محكمة استئناف أبوظبي نظرت في جلستها اليوم الاستئناف الذي تقدمت به الخادمة بعد ان تمت إدانتها في محكمة أول درجة، وصدر حكم بسجنها لمدة 3 أشهر مع تغريمها مبلغ 5 الاف درهم وابعادها عن الدولة، حيث انكرت الخادمة التهمة المنسوبة إليها، مشيرة إلى أنها تستخدم الأشياء التي عثر عليها في غرفتها للاستخدام الخاص فقط، مطالبة من هيئة المحكمة تخفيض مدة الحبس والغرامة واستخدام الرحمة والرأفة.