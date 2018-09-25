شرطة دبي تسلم عائلة سواراً ذهبياً قبل صعودها الطائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار حرصها على إسعاد زوار وسياح إمارة دبي، حرصت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على تسليم عائلة آسيوية سواراً ذهبياً أضاعته خلال رحلة سياحية، وذلك قبل مغادرتها الدولة وصعودها الطائرة بساعات، حيث كانت العائلة قد قدمت "بلاغا معتقدة فيه أن السوار سُرق منها".

وأكد المقدم الدكتور مبارك بنواس، مدير إدارة الشرطة السياحية، حرص القيادة العامة لشرطة على اسعاد سياح مدينة دبي، وأن يخوضوا تجربة سياحية أمنة لا تُنسى من ذاكرتهم، وذلك عملاً بتوجيهات سعادة اللواء عبد الله خليفة الم،ري القائد العام لشرطة دبي.

وحول ما حدث، قال: تلقت إدارة الشرطة السياحية بلاغاً من العائلة يفيد بتعرضها لسرقة سوار ذهبي خلال قيامها بعدة رحلات سياحية في الإمارة، وعليه تم تشكيل فريق عمل من شرطة دبي، ومن خلال التقصي والبحث تكللت جهودهم بالعثور على السوار في مركبة سفاري كانت العائلة قد استخدمتها أثناء قضائها رحلة سياحية برية.

وأكد بنواس أن شرطة دبي فاجأت العائلة التي كانت تتناول طعام الغداء في أحد مطاعم دبي قبل توجهها إلى مطار دبي الدولي للمغادرة، حيث توجه الضباط إليها وسلمها السوار الأمر الذي أدهش أفرادها من سرعة العثور على السوار وتسليمه لهم رغم اعتقادهم بصعوبة استرداده كونهم سيغادون دبي.

وتقدمت العائلة بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على المفاجأة السارة وسرعة العثور على السوار، فيما قدمت شرطة دبي للعائلة هدايا تذكارية بمناسبة الزيارة، متمنية لأفرادها مزيداً من السعادة.