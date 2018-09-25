محاكمة زائر أوروبي يواجه 8 تهم

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة زائر أوروبي يواجه ثماني تهم، ارتبطت به أثناء تواجده في مطار دبي للسفر إلى موطنه، من بينها الاعتداء على شرطي وسبه بعبارات بذيئة، واستعمال التهديد والعنف معه، ثم الإتيان بفعل فاضح علني أمام المسافرين والموظفين، وسب موظفيْن في شركة طيران بما يخدش شرفهما، وتهديدهما بفصلهما من وظيفتيهما، وتعاطي المشروبات الكحولية.

كما يواجه المتهم البالغ من العمر 37 عاماً تهمة انتهاك الحياة الخاصة لموظفي شركة الطيران المشار إليهما في الدعوى، من خلال تصويرهما بواسطة هاتفه، وتقريب الكاميرا من بطاقتي العمل الخاصتين بهما للتشهير بهما، بدعوى «احتجاجه على تأخر هذين الموظفين في إنهاء إجراءات صعوده إلى الطائرة».

الأدلة الجنائية

واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر استدلالات الشرطة بالتهم المسندة إليه وهي جناية التعدي على موظف عام وسبه، وجنحة تعاطي المشروبات الكحولية.

مقراً «أنه تناول في منتصف يوليو الماضي المشروبات الكحولية أثناء تواجده في مقر إقامته داخل أحد الفنادق في دبي، قبل توجهه للمطار بقصد السفر لموطنه، ولدى وصوله إلى إحدى البوابات، غضب من أحد الموظفين وسبه وهدده بفصله من وظيفته، بدعوى أنه سلمه جواز سفره ولم ينه له إجراءات المغادرة»، مضيفاً أنه اعتدى كذلك على الشرطي المجني عليه الذي تم استدعاؤه، وسبه بألفاظ بذيئة، وهدده، إلى جانب أنه استخدم هاتفه في تصوير موظفين في شركة طيران.

شهادة الشرطي

وشهد الشرطي المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة أنه وفي حوالي الساعة 7.05 من صباح يوم السبت 14/‏8/‏2018 وأثناء ما كان على رأس عمله ضمن أفراد الدورية الراجلة بمبنى 3 كونكورس بمطارات دبي الدولي.

ورده بلاغ من عمليات المطار بوجود مشكلة عند البوابة المتجهة إلى موطن المتهم الأوروبي، وبالانتقال إلى هناك شاهد المتهم وكان بحالة غضب وصراخ ويسب الموظفين فاقترب منه وعرف بنفسه، فسبه بعبارات وألفاظ بذيئة، ولما اقترب منه داس على قدمه ودفعه بكلتا يديه إلى الخلف.