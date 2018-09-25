سنتان حبساً لقائد مركبة تحت تأثير مواد مخدرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالحبس على رجل أجنبي لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 20 ألفاً و400 درهم مع إبعاده عن الدولة عن تهم تعاطي مؤثرات عقلية، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، إضافة إلى قيادة مركبته تحت تأثير المؤثرات العقلية برعونة ودون حذر مما أدى إلى حادث سير.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم 5 تهم تتمثل في حيازة وتعاطي المؤثر العقلي «ميثامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، والحيازة بقصد التعاطي لمادتي «القنب الهندي» و«الهيروين»، إضافة إلى قيادة مركبته تحت تأثير المؤثرات العقلية، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه بأن قاد المركبة برعونة.

حكم

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة سنتين عن التهم الأولى والثانية والثالثة للارتباط، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم عن التهمة الرابعـة، وتغريمه مبلـغ 400 درهم عن التهمة الخامسة، كما أمرت بمصادرة وإتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإيقاف رخصة قيادته مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات الصادرة بحقه وإلزامه بسداد الرسوم القانونية.