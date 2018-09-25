وفاة طفل سقط بـ«الآيباد» من بناية بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهدت منطقة النعيمية في عجمان، ظهر أول أمس، حادثة سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، عربي الجنسية، من الطابق الرابع، ويحمل في يده (آيباد)، وفارق الحياة في نفس اللحظة التي سقط فيها، وحمل جثة هامدة بواسطة الإسعاف إلى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، وأكدت الشرطة بعد المعاينة، أن الحادثة كانت نتيجة تسلق الطفل فوق جدار البلكونة.

وحول ملابسات الحادثة، قال المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس قسم شرطة النعيمية الشامل، بأنه ورد بلاغ من حارس إحدى البنايات في منطقة النعيمية، يفيد بسقوط طفل على الأرض من شقة ذويه، وعلى الفور تحركت الشرطة لموقع الحادث، حيث عُثر على الطفل جثة هامدة.

وحدوث نزيف طفيف عبر أنفه، وبجانبه جهاز لوح إلكتروني (آيباد)، وخلال هذه اللحظة سمع صراخ والدته من الطابق الرابع، عندما شاهدت الطفل ملقى على الأرض. وذكر أنه تم معاينة الشقة وموقع سقوط الطفل، تبين أن البلكونة مستوفية اشتراطات السلامة، وأنها أعلى من مستوى طول الطفل.