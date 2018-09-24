اتهام ممثلة عربية بالتعدي على خصوص الغير

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

باشرت محكمة نقض أبوظبي في جلستها المنعقدة، اليوم، النظر في قضية ممثلة عربية، أسندت إليها النيابة العامة، استخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص في غير الأحوال المصرح لها، بأن قامت بالتقاط صور خاصة به ونشرها على برامج التواصل الاجتماعي «السناب شات».

وخلال الجلسة حضر المحامي علي المنصوري الموكل للدفاع عن الممثلة، حيث تمسك ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، وبعدم معقولية الواقعة وبعدم توافر أركان الجريمة، وبانتفاء القصد الجنائي، خاصة أن التصوير كان لإثبات واقعة، موضحاً في الوقت نفسه بأن التصوير كان تحت علم وبمعرفة الشاكي، وبأن موكلته لم تقم بنشر الفيديو الذي حقق أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة على «اليوتيوب»، وأن النشر كان على حسابها في «السناب شات».

وأضاف: إن موكلته تعتبر إحدى نجوم التمثيل في الدولة ولديها متابعون ومعجبون من كافة الجنسيات، وإن الشاكي تقدم بهذه الدعوى بهدف الحصول على مردود مالي، كونه يعلم جيداً بأن الممثلة مشهورة وتمتلك المال الذي كسبته من جهدها وعملها في مجال التمثيل، مشدداً بأن موكلته معها دفع بعدم توافر أركان الجريمة، وأن المستأنفة لم تتعدَ على الخصوصية، كما دفع بانتفاء القصد وأن المجني عليه ادعى باسم هيئة الكهرباء وأن التصوير كان لإثبات واقعة.

وسلّم المحامي علي المنصوري هيئة المحكمة مذكرة شاملة بدفوعه طالب في ختامها الحكم ببراءة موكلته من كافة التهم المنسوبة إليها، ليقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة يوم " الأربعاء".

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بتغريم الممثلة مبلغاً مالياً مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وألزمتها بالرسوم فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف والتي أيدت بدورها حكم محكمة أول درجة.