6 أشهر حبساً لموظفين اختلسوا 428 ألف درهم من دائرة حكومية

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أمرت محكمة جنايات الشارقة، بحبس ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، 6 أشهر، عقب ثبوت إدانتهم باختلاس مبالغ مالية من دائرة حكومية يعملون بها، بلغت قيمتها الإجمالية 428 ألف درهم، وإلزام المدان «م، ع، أ»، برد مبلغ 293 ألف درهم، وتغريمه نفس القيمة، كما ألزمت المدان الثاني «أ»، برد مبلغ قدرته الهيئة القضائية بـ 135 ألف درهم، وغرمته بذات القيمة، وإبعادهم عند الدولة بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

تفاصيل عملية الاختلاس، كانت بعد اكتشاف أحد العاملين في الهيئة أثناء قراءة بعض الكشوف لعاملين، وجود أسماء لموظفين لا يعملون بالشركة، وآخرين استقالوا، تُصرَف شيكات بأسمائهم»، كموظفين قائمين على رأس عملهم، وفقاً لكشوفات يعدها رئيس القسم المشرف، وهو المدان الأول «م، ع»، وهو من يرفع الأسماء للشركة التي تتعامل معها الهيئة للتوظيف، ويمثلها المدان الثالث «ر، أ»، وقال بعد المراجعة والتمحيص عبر قسم الشؤون القانونية، تبين أن المدان الأول يعمد أيضاً إلى التلاعب بساعات العمل، ويزيد عددها لموظفين لا يعملون، موضحاً أن القيمة الإجمالية للاختلاسات، وصلت إلى 280 ألف درهم، وفقاً لحساباتهم الداخلية.