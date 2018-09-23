سقوط «عصابة البطاريات» في قبضة شرطة دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على عصابة تخصصت في سرقة البطاريات من السيارات المتوقفة في منطقتي جبل على الصناعية والقصيص الصناعية، وألقي القبض على 4 متهمين من الجنسية الآسيوية متلبسين، بعد إعداد كمين محكم.

وقال العميد محمد راشد بن صريع نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن فرق مكافحة الحد من الجريمة، تعمل على وقف الجريمة قبل وقوعها، وتستنفر قوتها في حالات أي بلاغات مشابهة، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 4 بلاغات لسرقة البطاريات من سيارات النقل المتوسطة، التي تكون فيها البطارية خارج السيارة، وبنفس الأسلوب الإجرامي، وعلى الفور، تم تشكيل فرق متخصصة، وتوزيع المصادر لإعداد كمين لوقف المزيد من السرقات.

وأفاد المقدم راشد المعيني رئيس قسم دوريات الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بأن فرق البحث تمكنت من هوية الجناة، على الرغم من اختيارهم منطقتين مختلفتين وفي أوقات مختلفة على مدار اليوم، وتم توزيع الفرق في منطقتي جبل علي الصناعية والقصيص الصناعية لعدة أيام، إلى أن أتت اللحظة الحاسمة، وعاد المتهمون إلى ممارسة نشاطهم الإجرامي، وبدؤوا فعلياً في فك البطاريات، وتمت مداهمتهم بسرعة، وألقي القبض على 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية، الذين اعترفوا بأنهم يقومون ببيع هذه المسروقات بنصف ثمنها إلى إحدى الورش من نفس الجنسية.

برنامج

ونوه المقدم المعيني بدور برنامج الحد من الجريمة الذي أسسته شرطة دبي منذ عدة سنوات، في خفض الجرائم المقلقة في إمارة دبي، والذي تحول إلى إدارة، مرجعاً السبب إلى تكثيف عمليات المداهمات على بيوت العزاب بناء على معلومات، ونشر فريق خاص لعدد من المناطق، حيث تم التركيز خلالها على ضبط المخالفين بكافة صورهم، كما تم تفعيل دور الاشتباه الصحيح الذي تنطبق فيه أوصاف المتهمين والجناة في عدة مناطق بالإمارة.

وأكد المعيني أن إدارة الحد من الجريمة، إدارة متخصصة، أنشئت عام 2008، تخدم الهدف الاستراتيجي الأول في مكافحة الجريمة، وتعمل وفق منهج مدروس على مكافحة الجرائم بحرفية عالية.