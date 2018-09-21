بالفيديو.. وفاة آسيوية سقطت من جبل غليلة برأس الخيمة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وفاة امرأة من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمرها متأثرة بجراحها البليغة بعد تعرضها لإصابات متفرقة في أنحاء جسدها نتيجة سقوطها من أعلى الجبل أثناء توجهها في رحلة ترفيهية مع زوجها وأصدقائهما برأس الخيمة.

وأوضح العميد سليمان محمد الكيزي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن بلاغاً قد تلقته غرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة الثانية و30 دقيقة ظهر اليوم من قبل زوجها الذي كان يرافقها، يفيد بتعرض زوجته المذكورة إلى إعياء شديد بسبب قلة الماء والطعام، مما أدى إلى فقدانها للوعي وانزلاقها في أحد المنخفضات من جبل وادي غليلة أثناء عودتهما من رحلتهم الترفيهية برفقة أصدقائهما من جنسيات مختلفة، وقام أهالي المنطقة بمساعدتهم وتقديم العون الكامل لهما، كما قام الإسعاف الوطني بتقديم كافة الاسعافات الأولية للمصابة إلى حين وصول الطائرة العمودية التابعة لجناح الجو للقيادة العامة لشرطة الشارقة، التي نقلتها بدورها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها ونتيجة الإصابات البليغة التي لحقت بها قد توفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

وأضاف الكيزي: وعند وصول البلاغ إلى مركز شرطة شعم الشامل، تعامل فريق برئاسة الملازم أول محمد سعيد يماع بالذهاب إلى المستشفى مع الحالة وقاموا بمتابعتها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا الكيزي المواطنين والمقيمين والسيّاح بشكل عام بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء رحلاتهم للجبال والتقيد باشتراطات السلامة العامة، وذلك بسبب ما تشكله تلك المناطق من مخاطر بسبب شدة وعورتها، متوجهاً بجزيل شكره إلى فريق جناح الجو بشرطة الشارقة على جهودهم وتعاونهم الدائم، كما أن الشكر موصول إلى أهالي منطقة غليلة الذين سخروا كل إمكانياتهم وطاقاتهم في سبيل مد يد العون والمساندة إليهم والعمل على تعزيز الأمن والأمان.