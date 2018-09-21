7 سنوات سجناً لزائر حاول توريط شقيقه في قضية مخدرات

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس حكماً بسجن زائر أفريقي 7 سنوات والإبعاد عن الدولة والغرامة 20 ألف درهم، لإدانته بجلب وحيازة مؤثرات عقلية عبارة عن 1120 كبسولة تحتوي على مادة بريجابالين، بعد أن حاول التنصل من المسؤولية حول التهمة الموجهة إليه بالادعاء بأنها ليست له وإنما لشقيقه المقيم في دبي.

وشهدت مفتشة في جمارك دبي أمام النيابة العامة بأنه تم الاشتباه بالزائر البالغ من العمر 28 عاماً لدى وصوله إلى صالة تفتيش المسافرين في المطار، ليصار إلى تفتيش حقيبته اليدوية التي كان يحملها، ويتبين بعد ذلك أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكبسولات الدوائية المدون عليها «بريجالين». وأضافت أنه بسؤال المتهم عن تلك الكبسولات أفاد بأنها ليس له وإنما سيسلمها لأخيه المتواجد في دبي، وأنه لا يعلم بوجودها داخل حقيبته.