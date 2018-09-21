عامل نظافة يحاول إدخال الترامادول إلى الدولة في علبتي شامبو

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أول أمس عامل نظافة افريقياً بتهمة جلب وحيازة 690 قرص ترامادول اخفاها داخل علبتي شامبو.

وأفاد ضابط تفتيش في جمارك دبي النيابة العامة، بانه تم الاشتباه في أمتعة المتهم البالغ من العمر 28 عاما من قبل قسم الاجهزة الداخلية وتم تكليفه بمتابعة الحقيبة الى ان تصل منطقة التفتيش في الصالة، و لدى وصولها الى الحزام، التقطها المتهم ووضعها على عربة النقل، وأثناء خروجه تم تحويله من قبل فريق الضبط للتفتيش ليتبين بعد فحص محتويات الحقيبة بأنها تحتوي على علبتي شامبو عثروا تحويان أقراص الترامادول.