صاحب مكتب تخليص معاملات يزوّر وصل ضمان الكهرباء

المصدر: الشارقة - البيان

وجهت محكمة جنايات الشارقة تهمة تزوير «وصل موجّه لهيئة كهرباء ومياه الشارقة» المتهم فيها صاحب مكتب تخليص معاملات عربي الجنسية عمد إلى تعديل قيمة التأمين المالي من ثلاثة إلى خمسة آلاف درهم.

ونفى المتهم الذي مثل أمام الهيئة القضائية ما نسب إليه، موضحا أنه صاحب مكتب تخليص معاملات وأن من قدّم الوصل للهيئة هو محاسب يعمل في شركة يملكها قريب له، مضيفا إن المحاسب هو من أخبره بالموضوع وعليه توجه إلى الشرطة.

وذكر شاهد الإثبات أنهم تلقوا بلاغا من الباحث القانوني في «الهيئة» يفيد بوجود مستند مزور مقدم من أحد العملاء، وهو عبارة عن وصل تأمين، وعند مقارنة المستند محل الواقعة بالمعلومات المدرجة على النظام تبين أن هناك تعديلا في قيمة الضمان المالي المطلوب استرجاعه من 3 آلاف إلى 5 آلاف وعليه تم التواصل مع رقم الهاتف المدرج مع المعاملة واستدعاؤه واستكمال الإجراءات وتحويله للنيابة العامة بتهمة التزوير. المحكمة أجلت النظر في القضية إلى تاريخ 14 أكتوبر لاستدعاء الباحث القانوني الذي اكتشف واقعة التزوير للاستماع إلى أقواله ومواجهته بالمتهم.