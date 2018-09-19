تفاصيل وفاة مواطن غرقا بانقلاب طراد في بحر الممزر

المصدر: الشارقة - البيان

توفي مواطن إماراتي في الـ 34 من العمر غرقا إثر سقوطه في بحر الممزر بالشارقة أثناء رحلة بحرية قام بها برفقة زميل له تعرض لإصابات متفرقة نتيجة خلل في الطراد البحري الذي كانا يستقلانه .

وتعود تفاصيل الحادث الى إصابة طراد كان يستقله مواطنين، بخلل فني أدى الى دورانه بقوه، وبشكل مستمر مما افقد المتوفي و ( رفيقه ) توازنهما وسقطا في مياه البحر، وتصادف وجود أحد اﻻشخاص الذي سارع إلى إبلاغ حرس السواحل التي حضرت على الفور الى الموقع ووجدت أحدهما متوفي فيما تم إنقاذ الشخص الآخر ، ونقلت الأشخاص إلى ميناء خالد لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن

وكان بلاغاً قد ورد إلى مركز شرطة البحيرة الشامل بالقيادة العامة لشرطة بلاغاً من ميناء خالد في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء 18 يفيد بوجود حالة وفاة لمواطن سقط في بحر الممزر بالشارقة أثناء رحلة بحرية قام بها برفقة زميل له

وفور تلقي البلاغ هرعت بسرعة الى منطقة الحادث دوريات من مركز البحيرة (منطقة الإختصاص)، ودوريات من اﻻنقاذ البحري واﻻسعاف الوطني والتحريات والمباحث الجنائية باﻻضافة لضابط التحقيق بالمركز

حضر الى موقع الحادث وكيل النيابة الذي امر بنقل جثة المتوفي الى المختبر الجنائي لعرضها على الطبيب الشرعي.

هذا وقد نعت الإدارة لشؤون المنافذ والأجانب بالشارقة المساعد أول عبد الله إبراهيم بن يعروف .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .