محكمة جنح الشارقة توجه تهمة تعريض حياة طالب للخطر لمشرفة مدرسة

المصدر: الشارقة - البيان

وجّهت محكمة جنح الشارقة لسيدة عربية تعمل مشرفة في مدرسة خاصة تتبع المنهاج الأميركي تهمة تعريض حياة طالب للخطر، بأن جرّدته من حذائه.

وتركته يمشي حافياً وقت الظهيرة وهي مكلفة بحفظه ورعايته ما عرض قدميه للأذى، كما وجهت لها تهمة ممارسة فعل عنيف ينطوي على قسوة الأمر الذي من شأنه التأثير على توازنه العاطفي والنفسي والعقلي والأخلاقي وذلك في المؤسسة التعليمية التي تعمل بها.

المتهمة مثلت أمام المحكمة بحضور ولي أمر الطالب وأنكرت التهمة جملة وتفصيلاً، وقررت أنها لم تقم بذلك، فيما طلبت المحامية الحاضرة معها استدعاء الشهود للاطلاع على الملف وتقديم مذكرتها الدفاعية، وعليه تم إخلاء سبيل المتهمة بالكفالة الشخصية وتأجيل القضية للنظر يوم 12 من نوفمبر المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لتحقيقات النيابة العامة إلى 10 من مايو الماضي عندما فتح ولي أمر الطالب بلاغاً بمركز الشرطة يفيد بتعرض ابنه للإساءة من قبل المتهمة التي تعمل مشرفة في قسم البنين بالمدرسة بأن أجبرته على خلع حذائه وحضور الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي «حافياً» بين زملائه، بل والمشي وقت الظهر بدون حذاء.