285 ألف درهم تعويضاً لعائلة فتاة توفيت بحادث مروري

المصدر: أبوظبي - البيان

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً على شركتي تأمين وسائق مركبة بأداء تعويض مالي بقيمة 285 ألف درهم لعائلة فتاة عربية توفيت نتيجة حادث مروري.

وأوضحت المحكمة في الحيثيات أنه يجوز طلب استكمال التعويض عن الأضرار المادية التي لم تشملها الدية متى كانت عناصر هذا الضرر قائمة، ويكون التعويض عن الضرر الحالي أو عن الضرر المستقبلي وإن لم يقع فعلاً في الحال إلا أن وقوعه محقق أو محتمل التحقيق مستقبلا، كما يجوز التعويض عن فوات الفرصة أي ما كان المتضرر يأمل في الحصول عليه من كسب.

وتفصيلاً فقد أقامت عائلة الفتاة المتوفاة، دعوى ضد سائق مركبة وشركتي تأمين، مطالبين بأداء مبلغ 12 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بهم نتيجة وفاة ابنتهم.

وتضمنت الدعوى التي رفعها والد ووالدة وأشقاء وابنة المتوفاة، المطالبة بما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي بسبب وفاتها، وذلك في مواجهة المتسبب في الحادث والشركة المؤمنة عليها السيارة المتسسبة للحادث، وشركة التأمين المؤمنة على السيارة التي تقودها المتوفاة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بـ 150 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي لوالدي المتوفاة وابنتها، كما قضت بـ 100 ألف درهم لأشقاء الفتاة تعويضاً عن الأضرار الأدبية، و33 ألف و950 درهماً تعويضاً عن أضرار المركبة التي قادتها الفتاة.