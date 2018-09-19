ضبط 100 كغم من «البان الهندي» المحظور في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة، حملات تفتيشية مفاجئة على المحلات والأسواق، وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط ومصادرة 100 كيلوغرام من مادة البان الهندي مختلف الأنواع والمحظور بيعه وتداوله في إحدى سيارات التوزيع. واتخذت السلطات الصحية الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفة وللحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

محلات

وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا: "إن الحملة التي تقوم بها البلدية للقضاء على عملية تداول هذه المادة المضرة لدى بعض الجاليات الآسيوية ستستمر خاصة بعد اتجاه بعض المحلات لطرق ملتوية لبيع هذه المادة بعيداً عن أعين الرقابة.

لافتاً إلى أن تلك المادة تشوه الطرقات والمباني وتعكس مظهراً غير حضاري، وهو ما يدفع البلدية إلى تكثيف الرقابة ودوريات التفتيش خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن خبرة المراقبين والمفتشين بالإدارة تنجح دائماً في الوصول إلى الأماكن التي يقوم المخالفون للقوانين باستخدامها لبيع وتوزيع هذه المواد المحظورة.

وشدد، على أن مخاطر مادة البان الصحية لا تقتصر على المتعاطين فقط، بل إنها سبب رئيس للتلوث البيئي، مما يشكل خطراً على صحة الأفراد والصحة العامة، لافتاً إلى أن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي وتثقيف الجمهور.