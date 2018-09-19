يهدّد زوجته بالقتل في حال عودتها إلى المنزل

المصدر: دبي - رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، اتهام خليجي في الأربعينيات من عمره بالاعتداء على زوجته، بالضرب والسب، وتهديدها بالقتل إذا عادت إلى المنزل بعدما طردها منه قبيل الفجر إثر مشادة كلامية بينهما.

وشهدت الزوجة البالغة من العمر 31 عاماً أمام النيابة، أن مشادة كلامية وقعت بينها وبين زوجها قبيل فجر أحد أيام شهر رمضان الماضي، تخللها اعتداء الزوج عليها بعلّاقة ملابس.

، ووضع كلتا يديه على رقبتها «محاولاً خنقها»، لولا تدخل ابنهما لتحريرها، مضيفة أن المتهم وجه إليها عبارات مسيئة إلى شرفها وشرف أهلها، كما هددها بالقتل «ذبحاً» إذا عادت إلى المنزل ثانية بعدما طردها في الوقت ذاته، وتوجهت إلى منزل أهلها مخافة تنفيذ المتهم تهديده بقتلها.

وأوضح أحد الأبناء خلال التحقيقات، أنه حضر إلى والده ووالدته أثناء الشجار، بعدما سمع صراخهما، وشاهد الأول وهو يعتدي على المجني عليها وسمعه وهو يسب عليها ويحقّرها ويهددها بالقتل إذا رجعت مرة أخرى إلى منزل العائلة، مشيراً إلى دوره في تخليص والدته من يدَي والده الذي حاول خنقها أثناء الاعتداء عليها.