استغلّ توكيل صديقه على ممتلكاته فسرقه

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

استغلّ أحد الأشخاص من جنسية عربية ثقة صديقه «مواطن إماراتي»، الذي منحه وكالة تبيح له إدارة وبيع ونقل كافة ممتلكاته، فقام بسرقة فيلا سكنية وأرض تجارية وسيارة فارهة تقدر بأكثر من 9 ملايين درهم تعود جميعها لصديقه.

الشاب المواطن مثل، أمس، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية للإدلاء بأقواله حول الواقعة، موضحاً بأنه وجد نفسه بين ليلة وضحاها فريسة لصديق منحه كل الثقة والحب، واعتبره من أحد أفراد أسرته لتتحوّل قصة صداقتهما إلى مأساة، بعد أن استغل صداقته وانشغاله في أعمال أخرى في الحصول منه على توكيل عام، واستطاع من خلاله أن يحتال عليه ويبيع ممتلكاته من دون علمه.

وخلال الجلسة أنكر المتهم ارتكابه للجريمة، مشيراً إلى أنه قام ببيع ممتلكات الشاب وفقاً للوكالة، ورد عليه المحامي محمد المرزوقي الحاضر مع الشاب المواطن، بأن ادعاءات المتهم غير صحيحة، حيث «استغل ثقة موكلي في الاستيلاء على أمواله وتبديدها من دون وجه حق، في حال كان البيع قد تم بذات الصورة التي رسمها المتهم».

وطالب من هيئة الدفاع أجلاً لتقديم لائحة بالادعاء بالحق المدني ضد المتهم، كما طالب محامي المتهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.