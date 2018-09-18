منح صديقه توكيلاً .. فباع ممتلكاته وحصل على 9 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي ــــ موفق محمد

صُعق مواطن إماراتي وهو يسمع من أحد الأشخاص أن صديقه المقرب من جنسية عربية، قد قام بسرقة فيلا سكنية وأرض تجارية وسيارة فارهة تعود له، مستغلا في ذلك حصوله من المواطن وكالة عامة تبيح له إدارة وبيع ونقل كافة ممتلكاته.

الشاب المواطن مثل اليوم الثلاثاء امام محكمة ابوظبي الابتدائية للإدلاء بأقواله حول الواقعة، موضحاً أنه وجد نفسه بين ليلة وضحاها فريسة لصديق منحة كل الثقة والحب واعتبره أحد أفراد أسرته لتتحول قصة صداقتنا إلى مأساة، بعد أن استغل صداقتنا وانشغالي في اعمال أخرى في الحصول مني على توكيل عام، واستطاع من خلاله أن يحتال عليّ ويبيع ممتلكاتي التي تقدر بنحو أكثر من 9 ملايين درهم من دون علمي.

وخلال الجلسة أنكر المتهم ارتكابه للجريمة محل الاتهام، مشيرا إلى انه قام ببيع ممتلكات الشاب وفقاً للوكالة، ورد علية المحامي محمد المرزوقي الحاضر مع الشاب المواطن، ان ادعاءات المتهم غير صحيحة حيث استغل ثقة موكلي في الاستيلاء على أمواله وتبديدها من دون وجه حق، مضيفاً انه في حال كان البيع قد تم بذات الصورة التي رسمها المتهم، فلم لم يقم بتسليم المبالغ المالية التي تحصل عليها من بيع تلك الممتلكات لصاحبها.

وطالب من هيئة الدفاع أجلاً لتقديم لائحة بالادعاء بالحق المدني ضد المتهم، كما طالب محامي المتهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية واعداد الدفاع ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.